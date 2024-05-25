Минюст начнет публиковать адреса сайтов иноагентов

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 9 0

В настоящее время в перечне 801 строка.

Минюст начнет публиковать адреса сайтов иноагентов

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Минюст России начнет указывать доменные имена сайтов в реестре иноагентов. Об этом свидетельствует документ на официальном портале правовой информации.

«Дополнить подпунктом „з“ следующего содержания: доменное имя информационного ресурса (при наличии)», — говорится в тексте распоряжения правительства России.

В настоящее время в перечне иноагентов 801 строка. Так, в реестр могут быть включены как люди, так и организации.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов. Проект был принят Госдумой 28 февраля, Совфедом — 6 марта.

Как указывалось, инициатива направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела России. За нарушение предусматриваются штрафы: для физических лиц — до 50 тысяч рублей, а для юридических — до 500 тысяч рублей.

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