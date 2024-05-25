Вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 37 0

Где сейчас находится премьер-министр Армении?

Вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку

Фото: Казаков Александр / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил вынужденную посадку в городе Ванадзор. Об этом политик сообщил в соцсетях.

«Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил незапланированную посадку в Ванадзоре», — написал Пашинян.

Он заверил, что с ним все в порядке. В место назначения он продолжает теперь путь на наземном транспорте — машине.

До этого, 19 мая, в авиакатастрофе погиб президент Ирана Ибрахим Раиси. Крушение произошло, когда он возвращался на вертолете со встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Иране раскрыли первые итоги расследования гибели Раиси.

+11° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
89.70
-0.55 97.10
-0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:20
Нечаев в центре имени Кулакова рассказал о проектах по поддержке молодых мам
11:08
Сорвались в пропасть: снежный карниз обрушился вместе с альпинистами на Эвересте
10:43
Вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку
10:24
Ветер сорвал крышу школы на детей перед торжественной линейкой в Краснодаре
10:11
«Слушаем сто песен»: Олег Газманов рассказал о трудностях конкурса «Родники»
10:00
Отважная работа расчетов гаубиц Д-30. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Стало известно в какую сумму обойдется родителям выпускной в 2024 году
«Всегда нужен друг»: звезды на премьере «Каждый мечтает о собаке»
«Слушаем сто песен»: Олег Газманов рассказал о трудностях конкурса «Родники»
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео