Вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку
Где сейчас находится премьер-министр Армении?
Фото: Казаков Александр / ТАСС
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Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил вынужденную посадку в городе Ванадзор. Об этом политик сообщил в соцсетях.
«Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил незапланированную посадку в Ванадзоре», — написал Пашинян.
Он заверил, что с ним все в порядке. В место назначения он продолжает теперь путь на наземном транспорте — машине.
До этого, 19 мая, в авиакатастрофе погиб президент Ирана Ибрахим Раиси. Крушение произошло, когда он возвращался на вертолете со встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Иране раскрыли первые итоги расследования гибели Раиси.
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