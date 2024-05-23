В Иране раскрыли первые итоги расследования гибели Раиси
Генштаб ВС Ирана: следов пуль на вертолете Раиси не обнаружено
Фото: Middle East Images/ABACA / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Место крушения нашел иранский беспилотник.
Следов воздействия пуль на корпусе разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси не обнаружено. Об этом сообщил Генштаб иранских Вооруженных сил.
«Пилот потерпевшего крушение вертолета находился на связи с пилотами двух других вертолетов кортежа... Потерпевший крушение вертолет загорелся после столкновения с возвышенностью», — цитирует заявление агентство Tasnim.
Поиски борта растянулись на всю ночь из-за тумана, холода и сложности рельефа. Место крушения, как подчеркивается, нашел иранский беспилотник.
Ранее 5-tv.ru писал, что летевший в другом вертолете во время крушения борта Раиси глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили раскрыл новые подробности трагедии.
- 23 мая
- Погибшего президента Ирана Раиси похоронили в Мешхеде
- 23 мая
- Тело президента Ирана Раиси доставили в его родной город
- 22 мая
- Книга соболезнований в связи с гибелью Раиси открылась в резиденции посла Ирана в России
- 22 мая
- На улицы Тегерана вышли миллионы иранцев, чтобы проститься с президентом Раиси
- 22 мая
- «Трудно поверить»: Песков о хамском заявлении Блинкена в адрес иранского народа
- 22 мая
- «Не будет удивительным»: в Турции допустили гибель Раиси в результате диверсии
- 22 мая
- «Последовал приказ»: появились новые подробности крушения вертолета Раиси
- 22 мая
- Блинкен заявил о «выигрыше» народа Ирана от гибели Раиси
- 21 мая
- Кто может стоять за гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси
- 21 мая
- Путин назвал трагически погибшего Раиси человеком слова
Читайте также
50%
0.06 97.88
-0.02
Нашли ошибку?