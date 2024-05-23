В Иране раскрыли первые итоги расследования гибели Раиси

Место крушения нашел иранский беспилотник.

Следов воздействия пуль на корпусе разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси не обнаружено. Об этом сообщил Генштаб иранских Вооруженных сил.

«Пилот потерпевшего крушение вертолета находился на связи с пилотами двух других вертолетов кортежа... Потерпевший крушение вертолет загорелся после столкновения с возвышенностью», — цитирует заявление агентство Tasnim.

Поиски борта растянулись на всю ночь из-за тумана, холода и сложности рельефа. Место крушения, как подчеркивается, нашел иранский беспилотник.

Ранее 5-tv.ru писал, что летевший в другом вертолете во время крушения борта Раиси глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили раскрыл новые подробности трагедии.