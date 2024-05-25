В Краснодаре возбудили дело после падения на детей части крыши школы

Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования 12 детей в школе Краснодара, где ветер сорвал часть кровли крыши здания. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.



СУ СК РФ по Краснодарскому краю; 5-tv.ru

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

В Краснодаре на территории школы № 29 сорвало покрытие части крыши здания из-за сильного ветра. Обломки упали на несовершеннолетних прямо перед торжественной линейкой по случаю последнего звонка. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали как минимум 12 детей. Они получили травмы различной степени тяжести. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Краснодар обрушился ураганный ветер.