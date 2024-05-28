«Исключение рисков»: может ли ЭКО вызывать онкологию

Существует версия, что процедура влияет на развитие злокачественных опухолей. Так ли это?

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) не может вызывать развитие онкологии у женщины. Об этом заявила врач-репродуктолог Мария Ускова в беседе с изданием Газета.ру.

По словам специалиста, этим вопросом ученые заинтересовались почти сразу же после возникновения данного метода лечения, то есть более 40 лет назад.

«Само ЭКО не провоцирует развитие опухоли. Конечно, если проводится десять или 20 курсов ЭКО, то мы не можем предсказать, как отреагирует на это организм. И, если есть какие-то предпосылки для развития опухоли, возможно, будет оказано какое-то негативное влияние», — отметила специалист.

Есть еще версия, что не само ЭКО спровоцирует рак, а гормональная стимуляция яичников перед процедурой. Ускова отмечает, что доказательств этому до сих пор нет.

«Поэтому у женщин нет серьезных оснований отказываться от лечения бесплодия с помощью этой процедуры. Однако, для исключения возможных рисков каждая женщина перед ЭКО должна пройти обследование, назначенное врачом, чтобы выявить наличие возможных противопоказаний», — подытожила врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как врачи во время ЭКО подсадили россиянке материал чужого мужчины.