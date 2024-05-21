Врачи во время ЭКО подсадили россиянке материал чужого мужчины

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 303 0

На Ставрополье женщине во время ЭКО подсадили материал другого мужчины

Врачи во время ЭКО подсадили россиянке материал чужого мужчины

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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При этом, несмотря на процедуру, исключающую генетические заболевания, женщина родила ребенка с синдромом Дауна.

Женщине из Ставрополя во время ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) подсадили биологический материал не мужа, а чужого мужчины. О чудовищном случае сообщили на одном из федеральных каналов.

Как рассказали супруги, они долго мечтали о малыше. Но естественным путем женщина из-за определенного диагноза забеременеть не могла.

Поэтому пара обратилась в перинатальный центр. Там они согласились на ЭКО — после подсадки женщина успешно забеременела и родила.

Неладное заподозрили, когда выяснилось — у дочки третья группа крови, хотя у родителей первая и вторая. А тест ДНК подтвердил жуткие догадки.

Вместе с тем девочка родилась с диагнозом синдром Дауна. Хотя ЭКО должно исключать подобные исходы.

«Пытались обвинить мою супругу в неверности, что ошибки не могло быть в перинатальном, что где-то на стороне она завела ребенка», — жалуется мужчина.

После выясненного семья обратилась в суд. Они хотят привлечь к ответственности врача-репродуктолога, который проводил подсадку эмбриона, однако пока попытки не увенчиваются успехом.

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