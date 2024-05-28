Короли лир: турецкие банки обещают российскому бизнесу расширить прием платежей

За какие категории товаров могут возобновить расчеты с июня и с чем это связано?

Турецкие банки могут возобновить расчеты с Россией, прерванные в декабре прошлого года. Как пишут «Известия», платежи начнут принимать за товары народного потребления, электронику, а также за продукцию автомобильной промышленности.

Все эти категории могли попадать под вторичные санкции, а потому турецкие банки перестали принимать за них деньги из нашей страны. Трансакции проводили через посредников, что сильно увеличивало время платежа и размер комиссии.

Как отметили в российских бизнес-кругах, все это время шли переговоры с турецкими коллегами. И вот, предварительно, удалось согласовать обновленный перечень. Расчеты планируют возобновить уже в июне.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне столкнулись с трудностями при открытии счетов в крупнейшем банке Турции.