Столтенберг призвал разрешить ВСУ бить по территории России западным оружием

Членам НАТО следует отменить запреты на нанесение ВСУ ударов западным оружием по объектам на территории России. Об этом Economist заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Пришло время союзникам подумать, следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они пожертвовали Украине», — сказал он.

Мотивировал Столтенберг свою позицию тем, что ВСУ стремительно теряют позиции в Харьковской области. При этом он высказался против предложений о том, чтобы страны НАТО сбивали российские ракеты над Украиной с помощью систем ПВО со своей территории.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле отреагировали на статью Reuters об условиях России для переговоров.