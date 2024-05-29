«Бог мне не дал слух»: Петров рассказал о своих успехах в музыке

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 6 033 0

Не поющий Александр Петров исполнил несколько композиций в фильме «Лед-3»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Актер показал во всей красе свои вокальные данные в фильме «Лед-3».

Актер Александр Петров признает, что совсем не умеет петь, однако музыка его очень увлекает. Об этом артист рассказал в интервью 5-tv.ru.

Петров исполнил главную роль в российском фильме «Лед-3». В этом проекте артист проявил не только свои актерские способности, но и показал во всей красе свои музыкальные навыки и вместе с остальным кастом фильма перепел несколько известных композиций.

Тем не менее, Петров утверждает, что совсем не умеет петь, хотя старается совершенствоваться и очень любит музыку.

«Мне всегда достаточно тяжело даются такие музыкальные вещи, потому что Бог не дал мне слух», — утверждает актер.

Петров подчеркнул, что он старался всеми силами сделать так, чтобы не разочаровать и порадовать публику.

«Это не просто мне дается, но, мне кажется, я справляюсь», — поделился Петров.

Он также признался, что, несмотря на отсутствие таланта в музыке, у него уже накопилось песен на целый альбом.

Более подробно о том, почему создатели фильма «Лед» решили снять третью часть, о музыкальной карьере Петров, а также о его главных жизненных принципах смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.

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