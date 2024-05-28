Чиста, но не свободна: Блиновская погасила долг в 140 миллионов рублей

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Евгения Романова
Евгения Романова 2 910 0

Блиновская погасила долг в 140 миллионов рублей перед налоговой

Чиста, но не свободна: Блиновская погасила долг в 140 миллионов рублей

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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Однако на небо пока ей придется смотреть через решетку. Изменить решение суда пока не помогли ни слезы, ни ушедший в зону СВО муж.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение Мосгорсуда о продлении срока ареста блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановление Московского городского суда о продлении срока ареста в отношении Елены Блиновской до 26 июля признать законным, апелляционную жалобу отклонить», — огласил решение судья.

Таким образом, Блиновская останется под арестом до 26 июля, как прежде и решил Мосгорсуд. Кроме того, сегодня адвокаты просили суд назначить Блиновской запрет определенных действий.

Вместе с тем семье Блиновской разрешено начать процесс снятия ареста с ее имущества для дальнейшей продажи. Согласно материалам дела, более 140 миллионов рублей из свыше 900 миллионов налогов блогер погасила. В целом, объем дела Блиновской состоит из 100 томов, обвиняемая ознакомилась с 27 из них.

Сама «королева марафонов» принимала участие в судебном заседании по видеосвязи из СИЗО. Блогер просила избрать ей мягкую меру пресечения.

«Дети перестанут быть сиротами при живой матери», — отметила она.

К слову, предоставлялись результаты психологической экспертизы, согласно которой дети блогера испытывают сильный стресс.

Дело Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Блогера обвиняют в неуплате налогов на 1,4 миллиарда рублей. Также следствие инкриминирует ей легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, а также неправомерный оборот средств платежей.

Долгое время блогер находилась под домашним арестом, но в январе 2024 года ее отправили в СИЗО из-за нарушений. Блиновская организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу.

Ранее 5-tv.ru писал, что следствие разрешило снять арест с части имущества Блиновской. Как сообщила ее адвокат Наталия Сальникова, процесс уже начался.

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