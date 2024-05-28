С части имущества Елены Блиновской начали снимать арест

Прежде появилась петиция с требованием освободить блогера из СИЗО.

Следствие разрешило семье коуч-блогера Елены Блиновской начать процедуру снятия ареста с ее активов и имущества для погашения причиненного ущерба в рамках уголовного дела о неуплате налогов на более 900 миллионов рублей. Об этом сообщила адвокат обвиняемой Наталия Сальникова, выступая в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.

«Процедура снятия с части арестованного имущества началась», — сказала она.

Сегодня, 28 мая, в Первом апелляционном суде общей юрисдикции проводится рассмотрение жалобы на продление срока ареста Блиновской. Сальникова добавила, что ранее уже был снят арест с одного из счетов отца блогера и с квартиры, на которую получилось найти покупателя.

Дело Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Блогера обвиняют в неуплате налогов на 1,4 миллиарда рублей. Также следствие инкриминирует ей легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, а также неправомерный оборот средств платежей.

Долгое время блогер находилась под домашним арестом, но в январе 2024 года ее отправили в СИЗО из-за нарушений. Блиновская организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу.

Ранее 5-tv.ru писал, что психолог Юлия Сальникова создала петицию с требованием освободить Елену Блиновскую. По ее словам, блогер не совершила насильственных преступлений и в силах погасить долг перед государством в кратчайшие сроки.