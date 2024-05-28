«Доказывают свою нужность»: почему страны Прибалтики постоянно хамят России

Президент полуторамиллионной Эстонии на днях пригрозил «поставить Россию на колени». Что это: профнепригодность или простое безумие?

Регулярные агрессивные выпады и откровенное хамство стран Прибалтики в адрес России объясняются тем, что им нужно постоянно доказывать свою нужность их западным хозяевам. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Антон Бредихин.

«Им нужно постоянно доказывать, что они полезны и нужны, потому что иначе и Вашингтон, и Брюссель о них просто-напросто забудут. Ведь какой-то особой потребности в данных странах у их заокеанских хозяев нет. Поэтому подобные заявления как раз и мотивированы в первую очередь желанием что-то кому-то доказать, сохранить лицо, показать, что они не какие-то там мини-области, как и есть по факту, а полноценные державы, которые влияют на различные мировые вопросы», — пояснил эксперт.

Мнение российского политолога нагляднее всего подтверждают сами прибалтийские политики, которые словно соревнуются между собой в неадекватности антироссийских высказываний.

К примеру, Алар Карис — президент Эстонии, где проживает меньше полутора миллионов человек, на днях заявил, что его страна сделает все, «чтобы поставить Россию на колени».

До этого политики стран Прибалтики вслед за президентом Франции Эммануэлем Макроном начали грозить России отправкой войск на Украину. Они предупредили Германию, что введут своих военных на территорию Незалежной, если ВС РФ добьются стратегического прорыва на восточном фронте. При этом известно, что численность армии той же Эстонии не превышает семь тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД России пригрозили ассиметричными мерами на враждебные действия Прибалтики.