«Не нарушайте!» — Трамп объявил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 48 0

По словам американского лидера, оно вступает в силу немедленно.

Действует ли между РФ и Украиной энергетическое перемирие

Фото: Patrick Pleul/picture-alliance/dpa/ТАСС

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Трамп объявил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что между Россией и Украиной вступило в силу энергетическое перемирие. Об этом он сообщил в своей социальной сети.

«В войне между Россией и Украиной немедленно вступает в силу энергетическое перемирие. Обе стороны договорились. Не нарушайте его!» — написал Трамп.

Ранее с предложением о таком формате деэскалации выступила украинская сторона. Киев заявил о готовности отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам нефтяной отрасли в обмен на прекращение атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Это предложение Киев передал американской команде, рассчитывая на участие Вашингтона в достижении договоренности.

Такой подход украинская сторона назвала «зеркальной» деэскалацией.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонные переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Основная часть беседы была посвящена украинскому урегулированию, и российский лидер с пониманием отнесся к некоторым предложениям главы США по снижению напряженности вокруг Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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