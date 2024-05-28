РЖД сообщили о третьем этапе модернизации БАМ

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 34 0

Работы на магистрали затронут около трех тысяч километров пути.

РЖД сообщили о третьем этапе модернизации БАМ

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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На Байкало-Амурской магистрали начинается третий этап модернизации, который будет включать высокотехнологичные работы на дублерах тоннелей и мостов. Работы затронут около трех тысяч километров пути. Об этом сообщает глава РЖД Олег Белозеров изданию KP.RU.

«И это будут не просто рельсы, а высокотехнологичная современная инженерная инфраструктура, а также дублеры самого длинного в России Северомуйского тоннеля, самого высокогорного Кодарского, самого восточного Кузнецовского и моста через Амур — самого длинного на магистрали», — заявил Белозеров.

Такой огромный объем работы планируют выполнить в сжатые сроки. Но некоторое время понадобится на переделку элементов, построенных еще в советские годы.

Глава РЖД подчеркнул, что поезда стали длиннее, мощнее и тяжелее. А из-за продолжительной мерзлоты появились новые препятствия в виде болот. Решения принимаются.

В 2024 году БАМу стукнет юбилей — 50 лет. В рамках модернизации в такой значительный год будут построены дополнительные пути, разъезды, тоннели и мосты. Все это создаст новые возможности для развития промышленности в Сибири и на Дальнем Востоке и, следовательно, новые рабочие места.

Кстати, модернизация коснется не только железных дорог, но и всей инфраструктуры БАМа — городов и поселков. Речь о строительстве школ, больниц, детских садов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что РЖД показали карту высокоскоростной магистрали Москва — Петербург.

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