РЖД показали карту высокоскоростной магистрали Москва — Петербург

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Фактически она просто сотрет границы между регионами.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Стали известны некоторые интересные детали постройки высокоскоростной магистрали, которая уже в 2028 году свяжет Москву и Петербург. Ее длина — 679 километров, время в пути — 2 часа 15 минут, при том, что планируются 16 остановок.

Появятся новые станции, которых сейчас даже не существует — это Тигода и Валдай. Скорость движения вне населенных пунктов будет достигать 400 километров в час.

Фактически магистраль просто стирает границы между регионами. Если до Северной столицы два часа — это как в Москве до дома по пробкам — то до Валдая 1 час 15 минут, а до Твери вообще 39 минут.

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