Глава МАГАТЭ считает перезапуск ЗАЭС в данный момент невозможным

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 45 0

В Калининграде прошли переговоры главы «Росатома» Лихачева и гендиректора Международного агентства по атомной энергии Гросси.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Перезапуск Запорожской АЭС (ЗАЭС) в настоящее время невозможен. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время встречи с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

«На сегодняшней встрече мы смогли с российской делегацией достичь общего понимания по тем необходимым мерам, которые нужно принимать дальше по укреплению безопасности ЗАЭС, <…> а также обсудили возможность перезапуска ЗАЭС, которая в настоящий момент, по общему мнению, представляется невозможной», — подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

Глава «Росатома» поддержал Гросси в вопросе невозможности перезапуска ЗАЭС, так как он не является приоритетным. Атомные электростанции строятся для того, чтобы регулярно работать, а не простаивать.

«У меня и моих товарищей есть желание иметь дополнительные мощности перспективно работающими. Для этого станция и была создана», — подчеркнул Лихачев.

Переговоры Гросси и Лихачева проходят в Калининграде. Ключевой темой на встрече Гросси и Лихачева стала безопасность Запорожской атомной электростанции. Стороны договорились продолжать контакты на регулярной основе

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лихачев и Гросси по итогам встречи договорились продолжать контакты по ЗАЭС.

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