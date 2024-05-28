Лихачев и Гросси по итогам встречи договорились продолжать контакты по ЗАЭС

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Евгения Романова
Евгения Романова 139 0

Сегодня главы «Росатома» и МАГАТЭ провели переговоры в Калининграде. Какие конкретно темы они обсуждали?

Лихачев и Гросси по итогам встречи договорились продолжать контакты по ЗАЭС

Фото: Башкиров Алексей / ТАСС

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Очередной раунд межведомственных консультаций России и Международного агентства по атомной энергии состоялся в Калининграде. Делегации возглавили гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. О том, какие темы обсуждались на встрече, рассказал департамент коммуникаций российской госкорпорации.

Переговоры состоялись сегодня, 28 мая, в Калининграде. Отмечается, что в состав российской делегации, возглавляемой Лихачевым, вошли руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, а также представители МИД, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и Росгвардии.

Ключевой темой на встрече Гросси и Лихачева стала безопасность Запорожской атомной электростанции. Стороны договорились продолжать контакты на регулярной основе.

Кроме того, гендиректор «Росатома» подтвердил готовность России продолжать активную работу в сфере обеспечения безопасности эксплуатации ЗАЭС в условиях провокаций со стороны Украины. Он также предметно коснулся взаимодействия с экспертами МАГАТЭ, которые находятся на станции.

В свою очередь, Гросси рассказал, как оценивает ситуацию на ЗАЭС. Вместе с тем стороны обсудили развитие мировой ядерной энергетики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что переговоры Лихачева и Гросси начались в Калининграде.

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