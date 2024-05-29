Эстония незаконно установила буи на Нарве, нарушив границу России

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Евгения Романова
Евгения Романова 725 0

78.ru: Эстония нарушила российскую границу при установке буев на Нарве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Sednev via www.imago-

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Таллин намерено проигнорировал отказ Москвы по почти половине этих плавучих знаков.

Власти Эстонии без согласования и с нарушением российской границы провели установку буев на реке Нарва. Об этом сообщает телеканал 78.ru, он восстановил хронологию событий.

Эстонские пограничники в апреле 2023 года поднимали вопрос установки 253 буев на Нарве. Однако Россия отказала. В частности, она не согласилась с установкой 125 буев, которые находились бы на ее территории.

Таллин это не остановило, поэтому 13 мая в нижнем течении Нарвы появились 50 буев, 26 из которых не были согласованы с Москвой и нарушали границу. Через четыре дня при совместной проверке помощниками пограничных представителей было выявлено, что эстонское судно пересекло границу во время монтирования буев.

Устранить разграничение Таллин отказался. Тогда ночью 23 мая сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти демонтировали 26 буев. В тот же день было направлено письмо эстонской стороне.

К слову, МИД Эстонии уже ответил на письмо. В частности, ведомство пожаловалось на снятие эстонских буйков, которые используются для обозначения фарватера. По мнению Таллина, плавучие знаки были установлены в соответствии с законом о госгранице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал провокацией решение убрать буи на реке Нарва. Он подчеркнул: Евросоюз ждет от России объяснений в связи с инцидентом.

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