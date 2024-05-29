Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области

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Борт получил серьезные повреждения стоек шасси и хвостовой балки.

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры / t.me/sztproc; 5-tv.ru

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Причиной аварийной посадки вертолета Ми-8 в Мурманской области стал отказ обоих двигателей. По данным Росавиации, это произошло, когда до пункта назначения — турбазы на Кольском полуострове — оставалось всего 20 километров.

Пилотам пришлось экстренно приземляться прямо в лесу. Никто из находившихся на борту не пострадал. Пассажиров и экипаж эвакуировали в Мурманск. Вертолет получил серьезные повреждения стоек шасси и хвостовой балки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Польше истребитель МиГ-29 потерял топливный бак во время учебного полета. Сам бак упал неподалеку от жилых строений, в Эльблонгском районе, который находится рядом с Калининградской областью.

В результате происшествия никто не пострадал. Госкомитет по экспертизе авиации Польши начал проводить проверку обстоятельств случившегося.

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