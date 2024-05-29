Коммунальный фонтан: в Самаре «гейзер» перевернул припаркованный автомобиль

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В Самаре гейзер перевернул припаркованный автомобиль

Фото, видео: www.globallookpress.com /© Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Горожан попросили не оставлять транспорт в районе колодцев и трубопроводов.

На дорогах Самары забил гейзер высотой с пятиэтажный дом. Поток воды был настолько мощный, что опрокинул припаркованную на обочине машину.

Коммунальная авария произошла во время плановых гидроиспытаний теплосетей. На месте уже работает ремонтная бригада.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Краснодаре возбудили дело после падения на детей части крыши школы. Все произошло на территории учебного заведения: из-за сильного ветра сорвало покрытие части крыши здания, обломки упали на ребят прямо перед торжественной линейкой по случаю последнего звонка.

Предварительно, 12 детей получили травмы различной степени тяжести.

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