На кого похож? Николаева показала маленького сына от бывшего Волочковой

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 18 0

Сын Николаевой и бывшего Волочковой оказался похож на мать

На кого похож? Николаева показала маленького сына от бывшего Волочковой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Телеведущая очень быстро пришла в шикарную форму после родов.

Младший сын известной телеведущей Елены Николаевой и бизнесмена Игоря Вдовина очень похож на мать. Это отметили журналисты 7дней.ru. Издание опубликовало фото с наследником.

Звезда стала мамой во второй раз совсем недавно. Первые кадры крохи появились в интернете в начале мая. На них не удалось разглядеть ничего, кроме голубого комплекта пеленок, которые подсказали — родился мальчик.

На свежих фотографиях малыш уже отчетливо виден. Сложно не отметить его сходство с мамой. Безусловно, с возрастом его лицо будет меняться, но пока Роман невероятно похож на телеведущую.

Пользователи Сети отметили шикарную физическую форму Николаевой после родов. Елена пришла в былое состояние за кратчайшие сроки, что вызывает только уважение. Роман появился на свет всего три недели назад, а его мама уже конфетка, будто бы и не рожала.

Телеведущая не скрывает личную жизнь и часто постит в личном блоге семейные фотографии и истории. Старший ребенок пары Александр тоже нередкий гость маминых фотографий. Брак пары складывается отлично.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова отказалась поздравлять бывшего мужа с рождением сына.

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