Идеально гладкое тело: плюсы и минусы разных способов удаления волос

Лето — сезон юбок, шорт и купальников. Пора задуматься о красоте ног и других частей тела.

Удалить нежелательные волосы на теле раз и навсегда возможно. Врач гинеколог-эндокринолог Елена Гаврилова рассказала aif.ru, что поможет достичь хорошего результата.

Существуют разные варианты избавления от лишней растительности. Какие-то имеют противопоказания, а какие-то подойдут абсолютно каждому. Для начала стоит решить, требуется ли убрать волосы навсегда или только на какой-то промежуток времени.

Временного эффекта позволят добиться разные способы депиляции: бритвенный станок, шугаринг, воск, пинцет и так далее. После курса лазерной, электроэпиляции или фотоэпиляции — растительность уже не вернется. Исключение может составить только некачественно выполненная работа мастера или гормональные сбои.

Депиляция

Главным плюсом такого метода является стоимость. Она сравнительно невысока. Из отрицательных моментов можно выделить риск врастания волос и ограничение по зонам применения.

Лазерная эпиляция

Она считается самым эффективным способом избавления от растительности. Положительного в таком решении проблемы достаточно много: хороший эффект с первой же процедуры, отсутствие риска для здоровья, никаких вросших волос, очень быстрая скорость проведения процедуры, почти полное отсутствие болевых ощущений.

К сожалению, прибегнуть к лазерной эпиляции может не каждый. Невозможно удалить обесцвеченные, рыжие и седые волосы из-за того, что аппарат работает только с черным цветом, другие он просто не распознает.

Фотоэпиляция с использованием фотоустановок

Подходит такая процедура всем без исключения и дает отличный результат. Есть существенные минусы: может вызывать отек, покраснение и даже ожог, если неправильно выставить параметры аппарата. Поэтому к выбору мастера стоит подойти с особой ответственностью.

Электроэпиляция

Это способ удаления волос при помощи введения маленькой иглы в волосяную луковицу и поражения ее током. Метод весьма распространенный, действенный, хоть и звучит пугающе. Он подходит для единичных волос. Однако электроэпиляция имеет множество побочных эффектов. После ее проведения может появиться ожог, гиперпигментация кожи и даже остаться шрамы.

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