В России запретят высаживать животных из пригородных электричек

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 12 0

В РЖД анонсировали запрет на высадку животных из пригородных электричек

В России запретят высаживать животных из пригородных электричек

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Нововведение будет внедрено уже в этом году.

В России запретят высаживать животных без хозяев из пригородных электричек. Соответствующие поправки к правилам анонсировали в РЖД.

Замгендиректора компании Иван Колесников рассказал, что был разработан документ, который ввел новые нормы и порядок действий на случай, если в салоне электропоезда будет обнаружено животное без сопровождающего. Все пригородные компании уже получили текст документа.

«Сейчас идет разработка или актуализация внутренних документов каждой ППК с учетом этого порядка», ― сообщил Колесников в беседе с ТАСС.

Новые правила начнут действовать уже в этом году, однако точных дат Колесников не назвал. Он отметил, что для их внедрения потребуется некоторое время.

Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело завели против выбросившей из поезда кота Твикса проводницы.

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