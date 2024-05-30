В России запретят высаживать животных из пригородных электричек

Нововведение будет внедрено уже в этом году.

В России запретят высаживать животных без хозяев из пригородных электричек. Соответствующие поправки к правилам анонсировали в РЖД.

Замгендиректора компании Иван Колесников рассказал, что был разработан документ, который ввел новые нормы и порядок действий на случай, если в салоне электропоезда будет обнаружено животное без сопровождающего. Все пригородные компании уже получили текст документа.

«Сейчас идет разработка или актуализация внутренних документов каждой ППК с учетом этого порядка», ― сообщил Колесников в беседе с ТАСС.

Новые правила начнут действовать уже в этом году, однако точных дат Колесников не назвал. Он отметил, что для их внедрения потребуется некоторое время.

Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело завели против выбросившей из поезда кота Твикса проводницы.