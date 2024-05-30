Подполье сообщило об ударах по военному аэродрому в Староконстантинове

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Евгения Романова
Евгения Романова 137 0

Подпольщик Лебедев: армия РФ нанесла удары по аэродрому в Староконстантинове

Подполье сообщило об ударах по военному аэродрому в Староконстантинове

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Спецоперация

Там украинские боевики собирались принимать натовские истребители F-16.

Российские войска в ночь на 30 мая нанесли минимум пять ударов по Староконстантинову Хмельницкой области Украины, в том числе прилеты были по военному аэродрому ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

«С трех часов ночи до 04.40 утра 30 мая по городу Староконстантинов в Хмельницкой области было нанесено как минимум пять ударов. Больше всего досталось военному аэродрому, который с непонятным упорством бандеровцы хотят превратить в аэродром, принимающий натовские F-16», — сказал он.

Один из ударов был нанесен в арочное укрытие аэродрома, где ВСУ прячут самолеты и боекомплекты к ним. Другое попадание пришлось по микрорайону «Вокзал-2», который примыкает к аэродрому. Местные складские помещения боевики используют в своих целях.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Харькове сообщили об ударе по объекту критической инфраструктуры.

Тема:
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