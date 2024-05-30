В Харькове сообщили об ударе по объекту критической инфраструктуры

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 258 0

Ситуацию прокомментировал мэр города.

В Харькове сообщили об ударе по объекту критической инфраструктуры

Фото: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyy

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В Харькове был поражен объект критической инфраструктуры. Это подтвердил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. Он написал, что под удар попал объект в одном из районов города, однако каком именно — не уточнил.

«Последовал удар по критической инфраструктуре в одном из районов города», — говорится в его сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские СМИ сообщили СМИ сообщили о взрыве в городе Днепре. Известно, что по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Это информация следует из онлайн-карты министерства цифровой трансформации Незалежной.

В Минобороны РФ не сообщали о нанесении ударов по объектам на территории Украины.

Россия после начала специальной военной операции бьет высокоточным оружием исключительно по критическим объектам украинской инфраструктуры. Такая мера стала ответом на террористические акты киевского режима на российских территориях. Речь идет, в том числе о диверсии на Крымском мосту.

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