Умерла заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк. В апреле ей исполнилось всего 53 года. Информацию 5-tv.ru подтвердил ее концертный директор Стас Христов.

В 2019 году у актрисы диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Она проходила лечение в реабилитационном центре. Но врачи не смогли спасти ее.