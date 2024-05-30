Умерла заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 1 199 0

В апреле ей исполнилось всего 53 года.

Умерла заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Умерла заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк. В апреле ей исполнилось всего 53 года. Информацию 5-tv.ru подтвердил ее концертный директор Стас Христов.

В 2019 году у актрисы диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Она проходила лечение в реабилитационном центре. Но врачи не смогли спасти ее.

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