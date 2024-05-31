Американские власти воздействуют на граждан этих государств через соцсети.

Госдепартамент США окончательно превратился в рупор пропаганды, пытаясь настроить мировую общественность против России. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ.

Доказательством служат планы американцев распространить в соцсетях ролики о якобы серьезности российской угрозы. Предназначены они, прежде всего, для шведов и финнов, которых собираются «пугать Москвой». Ну а цель этого, как отметили в СВР, посеять панику — один из самых любимых методов США.

Стоит отметить, что, как ранее рассказывал 5-tv.ru, именно НАТО отрабатывает возле границы нанесение ядерных ударов по территории России. Более того, рядом с границей РФ наращивается активность разведывательной деятельности сил североатлантического альянса. Об этом заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.