Евросоюз утвердил запретительные пошлины на импорт зерна из России

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Совет Евросоюза ввел пошлины на ввоз зерна из России и Белоруссии

Евросоюз утвердил запретительные пошлины на импорт зерна из России

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Решение вступит в силу с 1 июля.

Совет Европейского Союза утвердил решение о запретительных таможенных пошлинах на импорт российского и белорусского зерна. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на странице в соцсети X.

«Министры согласились повысить таможенные пошлины на импортируемое из России и Белоруссии зерно», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение вступит в силу с 1 июля. Мера будет распространяться на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки.

Причем речь идет только об импорте непосредственно в страны Евросоюза. Последствий для транзитной торговли России и Белоруссии с третьими странами не должно быть.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия и Чехия призвали Европейский союз отказаться от нефти и газа из России. Речь также касается и ядерных материалов.

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