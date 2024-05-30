Евросоюз утвердил запретительные пошлины на импорт зерна из России

Решение вступит в силу с 1 июля.

Совет Европейского Союза утвердил решение о запретительных таможенных пошлинах на импорт российского и белорусского зерна. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на странице в соцсети X.

«Министры согласились повысить таможенные пошлины на импортируемое из России и Белоруссии зерно», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение вступит в силу с 1 июля. Мера будет распространяться на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки.

Причем речь идет только об импорте непосредственно в страны Евросоюза. Последствий для транзитной торговли России и Белоруссии с третьими странами не должно быть.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия и Чехия призвали Европейский союз отказаться от нефти и газа из России. Речь также касается и ядерных материалов.