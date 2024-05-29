Германия и Чехия призвали Европейский союз отказаться от нефти и газа из России

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 51 0

Bloomberg: ФРГ и Чехия призвали ЕС создать группу для отказа от газа из России

Германия и Чехия призвали Европейский союз отказаться от нефти и газа из России

Фото: Алеев Егор / ТАСС

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Речь также касается и ядерных материалов.

Германия и Чехия предложили Европейскому союзу прекратить поставки энергоресурсов из России, о чем пишет Bloomberg. Сделать это призывают для защиты суверенитета стран-участниц блока.

«Ради нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России», — цитирует американское издание письмо министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека и министра промышленности и торговли Чехии Йозефа Сикелы.

Обе страны призвали создать рабочую группу высокого уровня для постепенного, а не резкого отказа от поставок энергоресурсов из России. Стоит упомянуть, что кроме сжиженного природного газа и нефти в документе также идет речь и о ядерных материалах.

Уже 30 мая министры энергетики стран Европейского союза должны будут встретиться для подведения итогов плана REPowerEU — он направлен на сокращение зависимости от поставок энергоресурсов из России. Причем страны ЕС в апреле этого года снизили потребление газа на 12%, но сами поставки из России с начала 2024 наоборот — выросли на 21%.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Белоруссия ведут работу над созданием общего энергорынка.

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