Легенды русского рока: группа «Пикник» готовится к концерту в Москве

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Концерт группы «Пикник» пройдет 1 июня в Москве

Фото, видео: Роман Пименов / ТАСС; 5-tv.ru

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На сцене прозвучат узнаваемые песни, но в новом формате.

Слияние классики и рока откроет это лето в Москве — уже 1 июня в столице состоится концерт группы «Пикник». Фанатам обещают особенную программу: легендарные хиты музыканты исполнят вместе с симфоническим оркестром.

Гостей ожидают и сюрпризы. На сцене прозвучат узнаваемые песни, но в новой форме.

«Когда оркестр, допустим, начинает играть песню «У шамана три руки», и на каком этапе зритель угадает, что это та песня — вот это интересно, вот это интрига. И еще такой момент: некоторые песни мы вообще очень давно не играли, например песня «Вечер, где подкрался сзади вечер», — отметил бас-гитарист коллектива Марат Корчемный.

В ближайшее время «Пикник» собирается порадовать фанатов не только выступлениями, но и выходом новой версии последнего альбома. Ей придадут живое звучание и запишут, что интересно, в Государственном музее — «Выборгский замок».

Ранее концерт «Пикника» состоялся в БКЗ «Октябрьский» в Санк-Петербурге. Это стало значимым событием. На мероприятие приехали многие из тех, кто не попал на злополучный концерт в подмосковном "Крокус Сити Холле", когда террористы открыли огонь прямо перед началом выступления группы.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. Число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

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