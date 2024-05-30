Собянин объявил о заключенииконтракта на производство билетных автоматов

Московские власти проведут электронный конкурс на заключение офсетного контракта, в рамках которого в столице будет организовано производство автоматов по продаже билетов на городской транспорт. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. По словам мэра, новые автоматы сделают покупку билетов проще и быстрее для пассажиров.

«Цель обновления устройств — ускорить и упростить оплату для экономии времени пассажиров. Также в планах внедрение дополнительных сервисов и способов оплаты, например с помощью биометрии», — сообщил мэр Москвы.

По словам мэра, новые устройства станут более технологичными, а более широкий и яркий экран для вывода дополнительной информации существенно упростит процесс покупки. Реализация офсетного контракта даст возможность сделать пользование столичным транспортом более удобным, а также позволит создать в столице новое инновационное производство с дополнительными рабочими местами.

По словам мэра, с 2017 года столичные власти заключили в общей сложности 19 офсетных контрактов, в том числе, на поставку лекарственные препаратов, изделий медицинского назначения, систем для хранения архивов, а также тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта.