Целясь в людей: дрон ВСУ атаковал пассажирский микроавтобус под Белгородом
Дрон ВСУ атаковал пассажирский микроавтобус под Белгородом
Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Sauer; 5-tv.ru
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В результате удара скончался один человек, еще девять пострадали.
Белгородская область сегодня вновь оказалась под обстрелом ВСУ. Наши средства ПВО сбили восемь ракет ATACMS, но уже ближе к вечеру несколько беспилотников ударили по ближайшим к границе поселкам. Пострадали жилые дома, машины, а один дрон попал в микроавтобус, на котором развозили сотрудников местного сельхозпредприятия. В итоге один человек погиб и еще девять получили ранения.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что два парома были повреждены в результате обстрела Крыма со стороны ВСУ.
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