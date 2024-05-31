Целясь в людей: дрон ВСУ атаковал пассажирский микроавтобус под Белгородом

В результате удара скончался один человек, еще девять пострадали.

Белгородская область сегодня вновь оказалась под обстрелом ВСУ. Наши средства ПВО сбили восемь ракет ATACMS, но уже ближе к вечеру несколько беспилотников ударили по ближайшим к границе поселкам. Пострадали жилые дома, машины, а один дрон попал в микроавтобус, на котором развозили сотрудников местного сельхозпредприятия. В итоге один человек погиб и еще девять получили ранения.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что два парома были повреждены в результате обстрела Крыма со стороны ВСУ.