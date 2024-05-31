Временно ограничена работа аэропортов Казани и Нижнекамска

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 56 0

Экипажи самолетов и наземные службы делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов.

Временно ограничена работа аэропортов Казани и Нижнекамска

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Введены временные ограничения на работу аэропортов Нижнекамска и Казани. Этой информацией поделился в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 31 мая (пятница) на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани и Нижнекамска — введены временные ограничения», —опубликовал он пост.

С 5:57 по московскому времени аэропорт столицы Татарстана не отправляет и не принимает воздушные суда, а аэропорт Нижнекамска — с 6:24 утра. Все направляющиеся в города рейсы перенаправили в порт Самары.

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