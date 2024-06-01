Людоеды в юбках: какие типы женщин способны на жестокие убийства

Что за личностные качества объединяют представительниц прекрасного пола, совершающих страшные преступления?

В психологии существует пять типов женщин, которые способны на жестокие убийства. К такому выводу пришли ученые Юридического института Южно-Уральского госуниверситета, сообщает издание URA.RU.

Исследования проводились на основании личностных характеристик россиянок, совершивших самые жестокие в истории страны преступления.

«Чаще всего это женщина от 25 до 40 лет с неполным средним общим образованием, которая не имеет постоянного источника дохода или часто меняет работу, отличается неустойчивым уровнем эмоционального интеллекта», — указывают ученые.

По их мнению, в числе первопричин, которые толкают представительниц прекрасного пола на чудовищные поступки — социальные проблемы.

По мнению ученых, среди пяти типов женщин, способных на убийства — женщины-мстительницы, «кровавые барыни», корыстные преступницы, а также семейные дамы и те, кто попал под влияние мужчин.

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Примером «мстительниц» назвали «зюзинскую маньячку». Учитель физкультуры техникума Мария Петрова стала печально известна после того, как расправлялась с мужчинами из-за пережитой в детстве травмы.

А вот прототип «кровавой барыни» знаменит, пожалуй, далеко за пределами России — это помещица Дарья Салтыкова, известная как Салтычиха, которая «славилась» своей невероятной жестокостью и, по разным данным, замучила не менее 140 крестьянок.

Преступницами семейного типа являются те, чьи мотивы связаны с помощью родным. Такой оказалась Ирина Гайдамачук или, как ее прозвали, «Раскольникова в юбке». Она убивала одиноких старушек и забирала у них все ценное, чтобы помочь своей семье. При этом вновь идет речь о детской травме: будучи ребенком, Гайдамачук подверглась сексуальному насилию, а пожилая дама, которая была в это время за стеной, не пришла ей на помощь.

У женщин корыстолюбивого типа мотивами являются некоторые черты характера, а именно — банальная жажда наживы. Обычно они становятся главарями опасных банд, как Инесса Тарвердиева. Ее группировка десять лет совершала разбойные нападения с убийством людей и грабежом.

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Некоторые женщины встают на путь преступления ради мужчины. Прежде всего это — неуверенные и ведомые личности, пережившие травлю и жестокое обращение.

Ученые считают, что существуют меры, которые смогли бы стать некоей профилактикой подобных преступлений. Например, сокращение одного рабочего дня в неделю для женщин, имеющих двух и более детей или обеспечение психологической помощью тех, кто оказался в затруднительной жизненной ситуации. И, разумеется, важно пресекать насилие по отношению к девочкам, которое, к сожалению, порой имеет место в неблагополучных семьях.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Индии 28-летную женщину задержали по подозрению в убийстве своего маленького сына.