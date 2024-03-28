Дружба с монстром: что заставляет людей общаться с убийцами и маньяками

В США девушка много лет поддерживает отношения с мужчиной, жертвами которого, по его признанию, были около 100 женщин.

В США молодая женщина подружилась с маньяком, который расправился с ее матерью. Что это — попытка узнать правду, психическое расстройство или пресловутый стокгольмский синдром — 5-tv.ru рассказали эксперты.

Убийства без срока давности

Речь идет об одном из самых жестоких серийных убийц 1960–1970 годов. Тогда в Нью-Джерси и Нью-Йорке начали пропадать молодые женщины и девушки.

«В то время Таймс-сквер был районом, где преступления совершались постоянно — на каждом углу, в каждом переулке. Искать убийцу на Таймс-сквер в 70-х было все равно, что искать иголку в стоге сена», — рассказывал Малколм Риман, детектив отдела убийств Департамента полиции Нью-Йорка в отставке.

Через некоторое время полицейские вышли на след возможного преступника, которым оказался 33-летний Ричард Коттингем. Стоит отметить, что он изначально обвинялся в пяти аналогичных преступлениях, и в итоге был признан виновным.

Однако спустя годы выяснилось, что жертв расчленителя было гораздо больше. Подробности громкого дела тех лет приводят американские СМИ.

«Коттингем стал известен как „Убийца Торса“, потому что у него была склонность обезглавливать и расчленять своих жертв. У его жертв не было головы и рук. Девушек пытали на протяжении трех дней — они были избиты, искусаны и изрезаны ножом. Убийца преследовал, пытал и убивал молодых женщин и девушек», — говорится в материале True Crime Daily.

Кстати, первое время Коттингем отказывался признавать вину, говоря, что все это не более, чем коварные происки правоохранителей. Он обвинял полицейских в том, что это они подбросили все улики.

«Большей части того, в чем меня обвиняют, просто не было. Знаете, полицейские — самые продажные люди на земле. Они подбрасывают нужные им улики и прячут те, которые свидетельствуют в твою пользу», — заявлял мужчина на суде.

Однако, несмотря на все ухищрения, убийцу приговорили к пожизненному лишению свободы. Спустя почти 30 молчания, в 2009-м, он признался еще в нескольких преступлениях.

Более того, в итоге Коттингем заявил, что за 13 лет расправился как минимум со 100 женщинами, тела многих просто не смогли обнаружить, а некоторые убийства так и считались не раскрытыми и оказались на полках архива в силу срока давности.

Всего два года назад уже 76-летний маньяк рассказал о том, как задушил женщину Дайану Кьюсик в феврале 1968 года. Речь шла о 23-летней учительнице танцев и матери одного ребенка. В том же году ее нашли избитой, изнасилованной и заклеенной скотчем в машине на стоянке торгового центра Green Acres Mall.

Коттингем признался, что время от времени притворился охранником или полицейским, чтобы заставить Кьюсик и других доверять ему и пойти с ним, куда поведет.

«Для меня это была игра. Что-то психологическое. Я мог получить почти любую женщину и сделать с ней все что угодно», — говорил на одном из судебных заседаний маньяк.

Таким образом, мужчина сначала был признан виновным в убийстве пяти женщин — трех в Нью-Йорке и двух в округе Берген, а в 2009 году он признался в убийстве женщины на севере Нью-Джерси в 1967 году.

Дружба с монстром

Кадр из мини–сериала «The Torso Killer Confessions», Режиссер: Маркус Валентин, 2023 г.

Дженнифер Вайс росла в обычной среднестатистической американской семье из Нью-Джерси, но с единственным нюансом — всего в четыре года узнала, что является приемной дочерью. Когда она повзрослела, то решила выяснить, что произошло с ее родной матерью и отцом.

Поиски длились не так уж и долго, приведя к весьма неожиданному результату. Тогда-то и выяснилось, что родная мать Дженнифер Диди Гударзи была зверски убита в нью-йоркском отеле в 1979-м тем самым «Убийцей Торса».

Она стала одной из первых жертв маньяка, в том числе, за расправу над которой Коттингем и получил приговор в 1980-х. Узнав правду, Вайс решила написать убийце своей матери в тюрьму.

По словам самой Дженнифер, в послании она старалась быть максимально беззаботной, не давить на мужчину, не обвинять его в чем-либо, а единственное, о чем просила — личная встреча. В итоге Коттингем ответил, что стало для Вайс неожиданностью, и у них завязалась регулярная переписка.

В одном из писем маньяк попросил у девушки прощения за убийство ее матери. После этого Дженнифер решила прийти к нему на свидание, чтобы получить ответы на вопросы. И тот согласился.

На встрече Коттингем заявил, что мать Вайс была элитной проституткой иранского происхождения, которая отказалась от дочери буквально через две недели после ее рождения. О биологическом отце девушка так и не смогла ничего узнать.

Якобы именно низкая социальная ответственность Диди и толкнула мужчину на преступление, а впоследствии кровавые деяния стали для него чем-то вроде хобби.

«Люди говорят, что нет такого понятия, как „идеальное убийство“. Так вот, у меня было 80 идеальных убийств, о которых никто даже не догадывается», — рассказывал маньяк в интервью Наиде Феццани.

Мужчина также утверждал, что был знаком с матерью Дженнифер за два года до преступления, что натолкнуло ту на мысли об их биологическом родстве. Они даже сделали ДНК-тест, результаты которого Вайс так не и не обнародовала.

В итоге Дженнифер начала регулярно навещать убийцу своей матери в тюрьме, общаться и даже отмечать какие-либо праздники. Предполагается, что именно эта странная дружба стала отправной точкой для откровений маньяка. Ведь именно она первая начала рассказывать то, что узнала из разговоров с Коттингемом.

Впрочем, когда признаваться, по словам того же мужчины, больше не в чем, общение с Вайс они не прекращают.

Косвенная жертва

Врач-психиатр, нарколог Владимир Каторгин считает, что такую дружбу назвать нормальной нельзя ни в коем случае. С одной стороны, прорисовываются некоторые нездоровые психологические наклонности дочери жертвы маньяка, с другой — может иметь место ее желание каким-то образом отомстить.

«Такие случаи Берлинского, Стокгольмского синдрома — они есть, они описаны. Это когда жертва — а она является косвенной жертвой насилия, насильственных действий, так как убили ее мать — она привязана к этому человеку», — говорит специалист в беседе с 5-tv.ru

По мнению эксперта, такое общение может не нести в себе какой-то заведомой опасности. Возможно, Дженнифер просто действительно нравится общаться с мужчиной. Тем не менее, Каторгин допускает, что маньяк мог воздействовать на девушку с эмоциональной точки зрения.

Причем, совсем не обязательно это было настоящее психологическое насилие или что-то вроде, возможно, он, наоборот, действовал как можно мягче. Ведь, в конце концов, перспектив к Коттингема в социальном плане нет абсолютно — пожизненное заключение и признание в убийствах не дают ему ни единого шанса оказаться на свободе и сменить свое окружение.

Влечение или желание славы

www.globallookpress.com; Elena Sikorskaya; Личный архив Василия Шурова; 5-tv.ru

Врач-психиатр, нарколог Василий Шуров считает, что здесь может идти речь о гибристофилии.

«Это может быть патологией, это может быть желанием славы — попасть в СМИ, она собирает материалы. Может быть какой-то местью: втереться в доверие и что-то ему сделать. Ну, и часть ученых считает, что гибристофилия — это желание отношений с альфа-самцом. А, так как у нас очень раскручена тема маньяков, убийц, то в воображении некоторых девушек это — суперальфасамцы, которые могут убить, изнасиловать, сожрать… То есть, в их иерархии о мужественности, о брутальности, они стоят на высших ступенях», — отмечает Шуров.

При этом в данном случае нельзя говорить о Стокгольмском синдроме, ведь он подразумевает защитную реакцию жертвы, которая оказывается в заложниках и подсознательно пытается понравиться преступнику, внушить себе же, что перед ней — хороший человек, чтобы спастись.

Феномен мертвого отца

www.globallookpress.com / Pascal Deloche/GODONG; Личный архив Алексея Мелехина; 5-tv.ru

А вот по мнению врача-психиатра, нарколога Алексея Мелехина, здесь нужно говорить не о Берлинском или Стокгольмском синдроме и даже не о гибристофилии. Тут может иметь место феномен переноса.

«То есть данный человек обладает какой-то отцовской функцией, то есть чем-то, чем она его наделяет, что-то она на него переносит, проецирует, что вызывает у него те или иные переживания, чувства полноценности», — говорит эксперт.

По мнению Мелехина, здесь можно говорить так называемом феномене мертвого отца, чьими желаемыми качествами Вайс наделила Коттингема. К тому же, некоторые черты маньяка действительно могут казаться Дженнифер привлекательными, например, особенно, если у нее искаженное понимание образа мужчины как такового.

«Нужно понимать, что она не совсем привязалась, она в нем нашла то, что ей не достает. И она рядом с ним чувствует себя так, как ни с кем, то есть, в определенной позиции. Чем чревата такая дружба для девушки? Да ничем. Понятно, что могут быть переносы и состояния. Нужно понимать, каковая динамика этих отношений. Но говорить о каких-то рисках мы не можем», — считает врач-психиатр.

История не нова

www.globallookpress.com / Simon Belcher; Личный архив Андрея Зберовского; 5-tv.ru

По мнению психолога Андрея Зберовского, ничего нового в этой истории, в принципе, нет. Психологи разных стран уже давно пытаются выяснить, что толкает девушек на такого рода дружбу, либо даже серьезные отношения. Более того, для дам совсем неважно, какой срок получил тот или иной преступник, а иногда — за какое именно злодеяние.

Такому поведению есть несколько объяснений. Первое — это самый легкий способ прославиться, то есть получить некий хайп, удовлетворив тем самым какие-то свои собственные амбиции.

«Какие-то психологические комплексы, связанные с тем, что у ребенка в детстве могли быть большие проблемы с родителями, или ребенок мог быть брошенным. В данном случае девушка как раз дружит с маньяком, который был причиной гибели мамы этой девушки», — указывает эксперт.

А третьей причиной Зберовский называет фактор исследовательского любопытства. Возможно, Дженнифер изучает психологию маньяка, чтобы в дальнейшем поделиться своими знаниями с экспертами или с обществом, в целом.

Кроме того, по мнению эксперта, вполне может получиться так, что все три названные им фактора в той или иной степени могли подвигнуть девушку на такое общение. И, что на самом деле явилось первопричиной, знает только сама Вайс.