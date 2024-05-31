Собянин раскрыл итоги работы портала для малого бизнеса Москвы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 20 0

По словам мэра, самые активные пользователи портала — бизнесмены из сфер торговли, общественного питания и разработки программного обеспечения.

Собянин раскрыл итоги работы портала для малого бизнеса Москвы

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

За пять лет существования портала поддержки малого бизнеса Москвы на нем зарегистрировались более 200 тысяч пользователей, рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. Число запросов к порталу за эти годы превысило 15,4 млн.

«Портал mbm.mos.ru работает как городская экосистема для делового сообщества и цифровой помощник по мерам поддержки. Здесь предприниматели и те, кто только собирается открыть своё дело, могут решить самые разные задачи — от подбора рыночной ниши до подготовки налоговой декларации», — написал Сергей Собянин.

По словам мэра, самые активные пользователи портала — бизнесмены из сфер торговли, общественного питания и разработки программного обеспечения. Самыми востребованными онлайн-сервисами на портала «Проверка контрагентов» и «Законодательный бизнес-дайджест». Всего же на портале представлено 35 онлайн-сервисов для помощи бизнесу.

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