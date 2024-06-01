Неизвестный ранее вид динозавров обнаружили палеонтологи в Зимбабве

Новый вид вымерших динозавров обнаружили в Замбабве участники международной группы палеонтологов из ЮАР, США и других стран. Ему дали название Musankwa sanyatiensis.

Как сообщает научное издание Acta Palaeontologica Polonica (APP), в период позднего триаса, примерно 210 миллионов лет назад, представители обнаруженного вида обитали на территории Африки. Они были крупными травоядными животными с длинными шеями, передвигались на двух ногах.

Отмечается, что взрослая особь достигала веса до 390 килограммов. Эволюционный анализ показал тесную взаимосвязь данного вида с сородичами из Южной Африки и Аргентины.

Кроме того, обнаруженный мусанква является первым динозавром, которого нашли в бассейне Средней Замбези за более чем полвека.

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