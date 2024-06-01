Сила веры: плацебо оказалось эффективным при психических расстройствах

Оказывается, самочувствие пациентов может улучшиться и без лекарств.

Исследования немецких ученых доказали действенность «эффекта плацебо» при лечении некоторых психических заболеваний. Среди них — депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство, панические атаки и другие синдромы, пишет JAMA Psychiatry.

Исследование показало, что участники, получавшие плацебо, часто замечали значительное улучшение своего психического состояния. Наиболее заметные изменения были отмечены у пациентов с депрессией и тревожными расстройствами. Даже при других психических расстройствах, за исключением шизофрении и обсессивно-компульсивного расстройства, эффект плацебо наблюдался, хотя в меньшей степени.

Авторы исследования объясняют, что положительную роль могли сыграть общение с врачом и регулярные медицинские осмотры, что создавало дополнительную поддержку и уверенность у пациентов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые выяснили как витамин D помогает избавиться от депрессии.