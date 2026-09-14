«Воюет со всеми»: Мендель обвинила Зеленского в борьбе с инакомыслящими

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 42 0

По ее словам, несогласие с властями на Украине расценивается как предательство.

Зеленский ведет войну против инакомыслящих на Украине

Фото: Reuters/Leonhard Foeger

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Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский борется с теми, у кого есть мнение

Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет на Украине войну против тех, кто имеет собственное мнение. Об этом сообщила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель на своей странице в социальной сети Х.

«Зеленский воюет не только на фронте — он воюет со всеми, кто сомневается в его видении ситуации. В санкциях против меня даже перечислены мои профили в социальных сетях, чтобы можно было потребовать их закрытия», — написала она.

Экс-представитель Банковой считает, что Украина, называющая себя «оплотом демократии», стала жить по законам военного времени, где любое несогласие с властью расценивается как измена.

Мендель в последнее время неоднократно резко высказывалась о руководстве страны. Накануне бывшая чиновница сравнила кабинет министров Зеленского с «паразитами». Кроме того, она говорила, что главной проблемой Украины является сам президент.

Недавно Зеленский ввел ограничения против Мендель сроком на десять лет. Вместе с ней под санкциями оказались 29 граждан России и столько же предприятий, а также 20 судов, отнесенных киевскими властями к российским.

Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что предстоящая зима может стать последней для Зеленского на посту из-за обострившихся проблем внутри страны.

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