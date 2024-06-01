На золочевском направлении — в селе Александровка и поселках Возрождевск и Тимофеевка — жителей могут принудительно эвакуировать. Об этом сообщил глава Золочевской военной администрации Виктор Коваленко. Его процитировало издание «Думка».

Он отметил, что граждане должны самостоятельно покинуть свои жилища. В противном случае это может случиться по принуждению. Кроме того, Коваленко отметил, каждый эвакуированный получит финансовую помощь. Он может отправиться к родственникам или друзьям, если же такой вариант невозможен — его разместят в других регионах страны.

Прежде президент Незалежной Владимир Зеленский заявил о наступлении российской армии на севере Харьковской области. По его словам, киевский режим якобы знал о планах Москвы и подготовился к ним. Сейчас на границах области, добавил он, идут ожесточенные бои.

Зеленский также заявлял, что командование ВСУ «все рассчитало», но даже эта подготовка не помешала войскам России освободить населенные пункты в Харьковской области. Речь, в частности, идет о селах Борисовка, Огурцово, Пыльная и Стрелечья, а также поселке Плетневка.

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