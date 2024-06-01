На Украине сообщили об эвакуации на золочевском направлении под Харьковом

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 140 0

Жителей села Александровка, а также поселков Возрождевск и Тимофеевка призвали самостоятельно покинуть свои жилища. В противном случае их заставят это сделать.

На Украине сообщили об эвакуации на золочевском направлении под Харьковом

Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

На золочевском направлении — в селе Александровка и поселках Возрождевск и Тимофеевка — жителей могут принудительно эвакуировать. Об этом сообщил глава Золочевской военной администрации Виктор Коваленко. Его процитировало издание «Думка».

Он отметил, что граждане должны самостоятельно покинуть свои жилища. В противном случае это может случиться по принуждению. Кроме того, Коваленко отметил, каждый эвакуированный получит финансовую помощь. Он может отправиться к родственникам или друзьям, если же такой вариант невозможен — его разместят в других регионах страны.

Прежде президент Незалежной Владимир Зеленский заявил о наступлении российской армии на севере Харьковской области. По его словам, киевский режим якобы знал о планах Москвы и подготовился к ним. Сейчас на границах области, добавил он, идут ожесточенные бои.

Зеленский также заявлял, что командование ВСУ «все рассчитало», но даже эта подготовка не помешала войскам России освободить населенные пункты в Харьковской области. Речь, в частности, идет о селах Борисовка, Огурцово, Пыльная и Стрелечья, а также поселке Плетневка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие у Запада планы по смене власти на Украине.

+27° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
90.19
0.40 97.79
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:12
Врачи центров медицины ФИФА приняли участие в конференции «СПОРТМЕДФОРУМ»
12:07
Слишком мелко: названы самые неочевидные причины снижения зрения
11:53
Дмитрий Песков посетил прощание с Анастасией Заворотнюк
11:37
Прощание с Анастасией Заворотнюк началось в Покровском монастыре
11:17
Испытывается в зоне СВО: в России создали первый в мире робот-камикадзе
11:01
Под Новороссийском обнаружены обломки украинского беспилотника

Сейчас читают

Прощание с Анастасией Заворотнюк началось в Покровском монастыре
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака
«Появляется любовница»: как отношение Мусагалиева к жене скажется на его браке
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео