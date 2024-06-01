Слишком мелко: названы самые неочевидные причины снижения зрения

С плохим зрением можно не только родиться — порой оно снижается из-за некоторых факторов.

К ухудшению зрения может привести хронический стресс в повседневной жизни. Об этом «Известиям» рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов, назвав самые неочевидные причины снижения зрения.

При постоянных переживаниях питание сетчатки глаза нарушается. Происходит это из-за спазма сосудов при выбросе адреналина, что и приводит к ухудшению зрения. Именно поэтому чем чаще стресс, тем больше страдают глаза.

Причиной также может стать чтение в общественном транспорте. Особенно тогда, когда экран телефона слишком маленький или книга с сильно мелким шрифтом — при движении автобуса или вагона метро строка «скачет».

«Хрусталик не всегда успевает за этими изменениями, сфокусировать зрение сложно, и увеличивается нагрузка на сетчатку глаза», — объяснил специалист.

Он также отметил, что порой ухудшают зрение и накладные ресницы. Используемые при процедуре химические вещества, попав на роговицу, могут вызвать покраснение, раздражение, а также аллергическую реакцию и спазм сосудов глаза.

«Зрение может ухудшиться с возрастом из-за образования в сосудах глаз холестериновых бляшек. Патологические изменения сосудов сетчатки — также частый спутник сахарного диабета, когда сосуды склерозируются на фоне высокого сахара в крови, который переходит в жиры. А жиры в виде бляшек оседают и забивают сосуды», — добавил эксперт.

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