Профилактика нервозности: как нарушение фазы глубокого сна влияет на здоровье

Когда человек засыпает, он должен последовательно проходить через все фазы сна, иначе последствия скажутся на его состоянии.

Финские ученые из Хельсинкского университета выяснили, что нарушение фазы глубокого сна влияет на эмоциональное состояние после пробуждения. Результаты исследования были опубликованы в журнале eNeuro.

Для эксперимента они отобрали 29 человек. Чтобы вызвать стрессовые реакции у участников, исследователи попросили их исполнить несколько песен в караоке, а после дали каждому его голосовую запись без музыкального сопровождения. Реакцию на стресс исследователи измеряли вечером после первого этапа исследования и утром в течение последующих двух дней. При этом ученые заранее разделили людей на две группы для имитации нарушения быстрой и медленной фаз сна.

Если человек находится в быстрой фазе сна, у него быстро двигаются глазные яблоки, а при медленной — человек реже дышит и у него снижается частота сердцебиения, расслабляются мышцы и замедляются все движения. В результате ученые выяснили, что нарушение глубокой фазы сна с сохранением быстрой провоцировало стресс утром. Как объяснили ученые, это связано с тем, что быстрый сон обостряет эмоциональную окраску стрессовых воспоминаний, при этом мозг до конца не отдыхает в медленной фазе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как курение влияет на мозг и как победить привычку.