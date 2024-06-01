Захарова сравнила резолюцию по Сребренице с глумлением над памятью о ВОВ
Объявление событий в Сребренице геноцидом стало очередным «антисербским действом».
Фото: SARAH YENESEL / ТАСС
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Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию о признании событий 1995 года в Сребренице «геноцидом». Подобное очередное «антисербское действо» со стороны организации напоминает попытку Запада «переврать» историю Великой Отечественной войны. Таким мнением в интервью с агентством ИА «Регнум» поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что укор в сторону Сербии стал очередным за последние несколько лет. Однако события в Сребренице, по словам Захаровой, сильно исказили, что также пытаются сделать и с памятью о Великой Отечественной войне.
«Вторая Мировая война для нас — Великая Отечественная, где все проверено всем — временем, Нюрнбергским процессом, нашими семьями и историческими документами», — сказала представитель МИД России.
Так, многие страны продолжают избавляться от мемориалов, посвященных подвигам красноармейцев.
Кроме того, Мария Захарова также заметила, что решение о признании событий в Среберенице геноцидом не принадлежит большинству. Проголосовали «за» лишь 84 государства, когда 68 воздержались, 21 страна не участвовала, а 19 проголосовали «против».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о геноциде в Сребренице.
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