Захарова сравнила резолюцию по Сребренице с глумлением над памятью о ВОВ

Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию о признании событий 1995 года в Сребренице «геноцидом». Подобное очередное «антисербское действо» со стороны организации напоминает попытку Запада «переврать» историю Великой Отечественной войны. Таким мнением в интервью с агентством ИА «Регнум» поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что укор в сторону Сербии стал очередным за последние несколько лет. Однако события в Сребренице, по словам Захаровой, сильно исказили, что также пытаются сделать и с памятью о Великой Отечественной войне.

«Вторая Мировая война для нас — Великая Отечественная, где все проверено всем — временем, Нюрнбергским процессом, нашими семьями и историческими документами», — сказала представитель МИД России.

Так, многие страны продолжают избавляться от мемориалов, посвященных подвигам красноармейцев.

Кроме того, Мария Захарова также заметила, что решение о признании событий в Среберенице геноцидом не принадлежит большинству. Проголосовали «за» лишь 84 государства, когда 68 воздержались, 21 страна не участвовала, а 19 проголосовали «против».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о геноциде в Сребренице.