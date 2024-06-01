Захарова сравнила резолюцию по Сребренице с глумлением над памятью о ВОВ

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 48 0

Объявление событий в Сребренице геноцидом стало очередным «антисербским действом».

Захарова сравнила резолюцию по Сребренице с глумлением над памятью о ВОВ

Фото: SARAH YENESEL / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию о признании событий 1995 года в Сребренице «геноцидом». Подобное очередное «антисербское действо» со стороны организации напоминает попытку Запада «переврать» историю Великой Отечественной войны. Таким мнением в интервью с агентством ИА «Регнум» поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что укор в сторону Сербии стал очередным за последние несколько лет. Однако события в Сребренице, по словам Захаровой, сильно исказили, что также пытаются сделать и с памятью о Великой Отечественной войне.

«Вторая Мировая война для нас — Великая Отечественная, где все проверено всем — временем, Нюрнбергским процессом, нашими семьями и историческими документами», — сказала представитель МИД России.

Так, многие страны продолжают избавляться от мемориалов, посвященных подвигам красноармейцев.

Кроме того, Мария Захарова также заметила, что решение о признании событий в Среберенице геноцидом не принадлежит большинству. Проголосовали «за» лишь 84 государства, когда 68 воздержались, 21 страна не участвовала, а 19 проголосовали «против».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о геноциде в Сребренице.

+27° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
90.19
0.40 97.79
0.66
Уникальное явление: как на судьбу людей повлияет Парад шести планет

Последние новости

21:23
Захарова назвала свой главный источник силы в условиях тотальной русофобии
21:15
Суд признал более 1,7 тысячи человек потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе»
21:03
«Всенародная любовь»: Авербух поделился воспоминаниями о Заворотнюк
20:54
Экстренное предупреждение объявили в Москве из-за надвигающейся непогоды
20:40
Путин выразил соболезнования родным Чилингарова
20:25
В НАТО допустили применение пятой статьи договора в случае кибератаки

Сейчас читают

Чернышев впервые прокомментировал смерть Заворотнюк: «Любовь давала сил»
«Не хватает ее смелости»: как Навка простилась с Заворотнюк
«Не ожидал, что это будет последняя встреча»: Запашный простился с Заворотнюк
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео