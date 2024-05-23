Генассамблея ООН приняла резолюцию о геноциде в Сребренице

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 37 0

Российская сторона выступила против принятия документа.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о геноциде в Сребренице

Фото: www.globallookpress.com / Derek French

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Генассамблея ООН приняла резолюцию о признании «геноцидом» событий 1995 года в Сребренице. Ее текст предложили Германия и Руанда.

Президент Сербии Александр Вучич в ответ на это отметил, что если осуждать геноцид, то в отношении всех народов, в том числе сербского. Российская сторона также выступила против принятия документа.

По мнению постпреда России при ООН Василия Небензи, проект «однобокий, политически заряженный» и не имеет ничего общего с заявленной целью увековечения памяти о жертвах трагедии 1995 года», которая должна помочь достичь межнационального примирения в Боснии и Герцеговине.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Совбезе ООН сорвали попытку обсуждения агрессии против Югославии. Чтобы сделать это, члены совета, участвовавшие в агрессии, продемонстрировали чудеса казуистики.

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