«Рано стянули с себя маски»: Захарова об отношении Запада к России

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 52 0

Захарова: Запад начал менять свое настроение в отношении России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel; 5-tv.ru

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Дипломат напомнила, что западные страны желали полного исчезновения РФ.

Западные страны рассчитывали сломить Россию, однако у них ничего не получилось. В результате они начали постепенно менять свой настрой в отношении Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ИА Регнум.

«Они будут заново натягивать на себя маски. Вот этот момент скалозубства неприкрытого, который был с 2022-го, 2023-го по 2024-й год, он сейчас проходит. <…> Они поняли, что рано, видимо, они с себя стянули маски. Рано они разоблачились», — заявила она.

По словам Захаровой, Запад неоднократно давал понять, что желает не только поражения России, изменения режима и государственного устройства, но и ее полного исчезновения.

«Они сказали о том, что не хотят больше России как таковой», — отметила она.

Дипломат также подчеркнула, что существует немало случаев, когда какие-либо цивилизации исчезали. Для того, чтобы этого избежать, необходимо беречь свою историю, культуру, систему образования и воспитания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заявление Путина вызвало тревогу на Западе.

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