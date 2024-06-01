«Жесткое предупреждение»: заявление Путина вызвало тревогу на Западе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 135 0

Daily Express: Путин предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине

«Жесткое предупреждение»: заявление Путина вызвало тревогу на Западе

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Британские журналисты услышали угрозу странам НАТО в словах российского лидера.

Президент РФ Владимир Путин отправил Западу жесткий сигнал в своем заявлении на пресс-конференции в Ташкенте. Об этом пишет Daily Express.

«Путин сделал жесткое предупреждение Западу в связи с эскалацией конфликта на Украине, подчеркнув, что это может привести к тяжелым глобальным последствиям», — говорится в статье.

Авторы имеют в виду слова российского лидера о том, что политики стран НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по территории России.

Накануне стало известно, что Вашингтон разрешил Киеву использовать для ударов в Харьковской области реактивные системы залпового огня HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. При этом в США не одобрили применение по территории России дальнобойных ракет ATACMS, опасаясь прямого конфликта с Москвой.

Также сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц готов выступить за разрешение Украине применять поставленное Западом вооружение для ударов вглубь России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пентагон, по данным американских СМИ, передал Украине инструкцию по нанесению ударов по территориям РФ.

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