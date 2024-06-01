«Человек слова и дела»: ученый Сагалевич рассказал о работе с Чилингаровым

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 5 518 0

Ученый и Герой РФ Сагалевич назвал умершего Чилингарова человеком слова и дела

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Sergey Konkov/Сергей Коньков; Новиков Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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В 2007 году исследователи организовали совместную экспедицию на Северный полюс.

Депутат Госдумы, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров был человеком слова и дела. Так его охарактеризовал друг и коллега, знаменитый исследователь Мирового океана, Герой РФ Анатолий Сагалевич.

В комментарии 5-tv.ru ученый признался, что новость о смерти Чилингарова стала для него большой неожиданностью, хотя он и знал о его болезни.

«Он долго очень болел, на людях не появлялся… Говорили так, что вроде дело идет на поправку, но то, что вы мне сказали, для меня было большой неожиданностью», — сказал Сагалевич.

По его словам, в последний раз он виделся с Чилингаровым около четырех месяцев назад на мероприятии, посвященном их совместной экспедиции 2007 года на Северный полюс.

Именно с той памятной экспедиции и началось знакомство ученых. Сагалевич рассказал, что пытался безуспешно организовать ее с 1998 года, но только когда к делу подключился Чилингаров, дело сдвинулось с мертвой точки.

«Ничего не получалось, и вот в 2005 году Артур Николаевич позвал меня в Думу. Позвонил и говорит: ты хочешь на Северный полюс погружаться? Давай в Думу приезжай, обсудим. Он тогда был вице-спикером. Я приехал, и он мне сразу сказал: „Давай вместе“. С этого началось наше знакомство», — поделился воспоминаниями Сагалевич.

Он добавил, что занимался технической частью экспедиции, а организацию и финансовое обеспечение взял на себя Чилингаров.

«В результате все получилось. У нас был очень тесный контакт. Благодаря этому и свершилась та экспедиция… Артур Николаевич был, конечно, очень хорошим человеком. Человеком слова, тоже очень важно. И все было по-деловому… Очень жаль Артура Николаевича мне, потому что мы были с ним друзьями», — поделился ученый.

О смерти Артура Чилингарова на 85-м году жизни стало известно 1 июня. Соболезнования его родным и близким выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он указал, что Чилингаров был самоотверженным исследователем Арктики и Антарктики, который внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной депутата Госдумы и исследователя Артура Чилингарова.

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