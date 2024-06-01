Путин выразил соболезнования родным Чилингарова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной депутата Госдумы и исследователя Артура Чилингарова. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким (Чилингарова. — Прим. ред.)», — сказал он журналистам.

Чилингаров скончался на 85-м году жизни. Он был первопроходцем в исследовании Арктики и Антарктики, внес значимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана. В Госдуму Чилингаров избирался в течение семи созывов. Ему присвоены звания Герой Советского Союза и Герой России.

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