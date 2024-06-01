Собянин рассказал, как москвичи исполняют заветные мечты детей-сирот

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как горожане с помощью столичного проекта «Давай ДруЖИТЬ!» уже на протяжении около четырех лет помогают исполнять желания детей-сирот и ребят из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Только за этот год юные участники проекта смогли попробовать себя в мультипликации и ювелирном деле, катались на коньках с олимпийскими чемпионами, побывали на настоящей съемочной площадке, встретились с космонавтом и шеф-поварами», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Так, например, возможность побывать в мастерской по созданию одежды подарили воспитаннице семейного центра Алле. Девочка не только пообщалась с модельером, но и сшила юбку под его руководством. А увлекающуюся журналистикой Полину пригласили на экскурсию в телецентр. Девочке удалось поближе познакомиться с работой телевизионщиков и узнать все этапы подготовки передач.