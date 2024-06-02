Новый кандидат: кто стал фаворитом на должность Зеленского

Если действующий лидер, а перед ним Порошенко и прочие, прочие клялись на Конституции соблюдать ее, может, уже пора начать это делать?

Безальтернативность Зеленского — на самом деле миф его пиарщиков. Появился политик, который вполне может его заменить.

Это Руслан Стефанчук, спикер Верховной Рады. Пока самый популярный запрос в Интернете о нем: рост и вес. Он действительно выделяется своими габаритами.

Рост — 197 сантиметров, вес около 180 килограммов, играл в КВН в команде «Три толстяка». И там же познакомился с другим КВНщиком.

Но это детали. Руслан Стефанчук может возглавить Украину, если захочет. Основания для этого у него появились 21 мая, когда закончился пятилетний президентский срок Зеленского.

А в Конституции Украины так и написано: Если полномочия президента закончились по какой-либо причине — болезни, отставки и так далее, исполняет обязанности председатель Верховной Рады. То есть, Стефанчук.

О положениях основного закона Украины напомнил на этой неделе Владимир Путин:

«По предварительной оценке, я говорю только по предварительной оценке, единственной легитимной властью остается парламент и спикер Рады. А так, по большому счету, если бы хотели провести президентские выборы, надо было бы отменить тогда закон о военном положении, вот и все, и провести выборы».

Руслан Стефанчук даже испугался открывшихся перед ним перспектив, он буквально через час отреагировал на заявление Путина и отказался от шанса возглавить страну, сославшись на другую статью Конституции, мол, Зеленский правит, пока его не сменит новоизбранный президент. Но выборы проводить нельзя, смотри пункт первый, как говорится.

Из этого мы поняли: первое, что у Стефанчука кишка тонка, второе — он умеет читать Конституцию, но самое важное в том, что он не понимает смысл прочитанного, хоть и юрист.

Впрочем, во время учебы он играл в КВН, как мы помним.

Зеленский цепляется за власть, ссылаясь на закон о военном положении, который запрещает проводить выборы.

И запрещает менять президента, и Верховную Раду. Но военное положение вводится на ограниченный срок.

Однако Зеленский его каждый раз продлевает, а значит, продлевает и себя.

Конституция — главный документ по которому живет страна, и что делать во время военного положения в ней прописано. В этом случае полномочия Верховной Рады продляются. Вот статья 83-я. А про президента в военном положении ни слова.

Про президента Украины в Конституции в принципе написано в два раза меньше, чем про Раду, про него и статьи идут ниже по списку, в порядке значимости, так сказать. Ведь изначально Конституцию писали и Украину строили, как парламентскую президентскую республику.

Это уже потом в процессе и Рада превратилась в балаган, и президенты в борьбе за Булаву добавляли и добавляли себе полномочий. Но если Зеленский, а перед ним Порошенко и прочие, прочие клялись на Конституции соблюдать ее, может, уже пора начать это делать?

Понятна позиция западных спонсоров, которые признают Зеленского легитимным президентом Украины. Но нам то что с того? Литва и Польша, например, объявили Светлану Тихановскую президентом Белоруссии, а более 60 стран, прежде всего члены НАТО, называют президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо.

И дальше что? Тему продолжит корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Какой президент, такие у него и зарубежные поездки. Точно какому-то беженцу Зеленскому приходится пробираться за поддержкой совсем уж через «заднюю дверь» Евросоюза.

Это вам не Брюссель и не Париж, хотя у трапа встречает сам Король. Видимо только так можно было придать этому визиту хоть какую-то важность.

Но истинный масштаб налицо: как же он все-таки мелок в этом своем военном прикиде на фоне Его Величества. Не многовато ли чести?

Общественный деятель и журналист Дэниел Ковалик вопрошает:

«Сегодня возникает вопрос, является ли он легитимным лидером Украины. И в этом невероятное лицемерие Запада, который поддерживает Украину ради поддержки демократии. Но что демократического в этом?»

Во всем остальном прием оказался не таким уж и королевским, а скорее даже провальным для Киева. В Сенате сразу четыре парламентских партии объявили Киеву бойкот и не появились на подписании очередных «гарантий безопасности» для Украины.

Беспрецедентный для Мадрида договор о военной помощи на один миллиард евро: опять бряцают оружием, демонстративно играют мышцами, а на деле этими же самыми руками дают пощечину каждому испанскому налогоплательщику.

Уже с десяток стран якобы гарантировали Украине безопасность и даже Джо Байден намерен внести в это свой американский вклад на саммите «Большой Семерки» в Италии, спасая в первую очередь свое незавидное предвыборное положение.

«На самом деле они пытаются хотя бы выиграть время, чтобы победа России не состоялась до американских выборов в ноябре, потому что это будет, конечно, высшим унижением для Соединенных Штатов — победа, происходящая во время кампании», — уверен доктор политических наук Херве Лепаж.

В действительности же поддерживать Киев нет ни ресурсов, ни сил.

Уже в июле европейские банки начнут передавать, а точнее сказать, в открытую красть на вооружение Киева доходы с замороженных российских активов, а это, опять же, миллиарды евро.

Ключевые и богатейшие страны настолько исчерпали свои запасы, что киевским властям приходиться в самом деле побираться по европейским окраинам.

Еще одна бледная копия встреч на высшем уровне — появление украинского премьера Шмыгаля в Праге, на встрече, которую громогласно назвали еще одной «группой по обороне», а на самом деле очередное сборище лидеров, прямо скажем, «второго порядка», у которых на конкретные запросы все те же пространные ответы.

«Наш долг — предоставить решительную военную поддержку Украине», — заявил премьер-министр Латвии Эвика Силина.

«Что определяет эту группу — это наша готовность добиться конкретных результатов», — считает премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

И это при том, что те, кто принимает еще хоть какие-то ключевые решения в этот момент были совсем под боком. Первый за долгое время многодневный государственный визит французского президента в Германию.

Берлин увешан флагами двух стран, особенно много их вот в таких символических местах, возле, например, Триумфальной колонны, которая должна, конечно же, напоминать только о победах в исторических сражениях.

А теперь сами же европейцы занимаются здесь самоподрывом, избрав путь лишь дальнейшей конфронтации с Москвой.

И кстати, обольщаться Украине и в случае немецко-французской поддержки не стоит. Что Макрона, что Шольца по итогам этих встреч окрестили не иначе, как «хромыми утками». В тот самый момент, когда Украине совсем уже не до смеха.